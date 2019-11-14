康康近日客座主持年代《MUCH金點秀》，化身「卿愛的男人」到節目上娛樂張秀卿，更特別邀請美魔女丁國琳、楊繡惠助陣。丁國琳一身性感蕾絲透視裝現身，G奶呼之欲出，讓康康坦言：「看到來賓名單有丁國琳才接下通告。」更作勢往傲人雙峰靠去。52歲獨自扶養女兒的丁國琳，在節目上演出狀況劇時，高歌〈車站〉3秒落淚，嚇壞一旁的康康。隨後丁國琳接受遊戲懲罰時，腳底按摩師傅輕輕一碰她就驚聲尖叫，被楊繡惠虧「找到敏感帶」，後來因為太痛還被康康抓包她飆髒話「喊救命」。

康康與張秀卿結識超過30年，此次特別客座主持，張秀卿開心表示兩人有許多共同點，數字「0528」更是兩人之間的「愛的密碼」，康康趕緊撇清，搞笑吐槽：「妳的婚姻搖搖欲墜我沒意見，但我老婆可是很愛吃醋喔。」張秀卿這才解釋兩人都是5月28日生日。丁國琳透露製作單位拜託她穿性感一點上節目，因此她特別穿黑色蕾絲的透視衣上通告，豪露G奶誠意十足，但這番言論讓同是美魔女的楊繡惠氣炸，直飆：「怎麼就沒人叫我穿性感一點，她有的我都有啊。」搞笑反應笑翻丁國琳。

丁國琳接受腳底按摩懲罰，痛到飆汗喊救命。（年代提供）

節目中特別安排丁國琳與康康演「送行當兵兒」的狀況劇，原本康康、張秀卿不停「練蕭威」，沒想到台詞落到丁國琳時，她一邊演唱一邊流淚，專業又有爆發力的演技嚇壞一旁的康康，更說：「看她哭成這樣也不好意思搞笑了。」最後的懲罰時間時，丁國琳受罰接受腳底按摩，沒想到師傅只是輕輕碰到她的腳，怕癢的丁國琳就表情猙獰，直呼：「我很怕癢啦。」後來還因為太痛，差點抓到站在一旁康康的重要部位，丁國琳怒說：「按五隻腳趾都痛，我身體整組壞光光了。」倒是經常在外面按摩的楊繡惠一派輕鬆接受腳底按摩，張秀卿見狀趕緊阻止師父繼續按，「她舒服就不要按了」，楊繡惠大喊：「怎麼不給人家舒服啦。」

(中時 )