中天、中視轉播「2020愛．Sharing高雄夢時代跨年派對」將在今年12月31日高雄時代大道熱鬧登場，晚會主持棒則由「綜藝天王」曾國城及「外景天王」王仁甫接下，兩人曾搭檔主持外景節目《冒險奇兵》，這次睽違10年再度合體主持。

曾國城接下高雄夢時代跨年主持棒(圖/中天提供)

王仁甫將主持高雄夢時代跨年（圖／星恆娛樂有限公司提供）

3屆金鐘獎主持人曾國城，可說是「跨年主持專門戶」，他表示因為上台前通常吃不太下，晚會中途有近半小時用餐休息時間，「這時候要換造型，補充熱量，讓自己處於一個很high的狀態。」於是熱騰騰的火鍋，成為他跨年晚會必需品，也會喝點酒精飲料，暖暖身子。

曾國城主持跨年必備「火鍋」(圖/中天提供)

王仁甫則最怕「失聲」，因為藝人跨年常要趕場，主持人需要時時掌控時間，在藝人尚未抵達前幫忙帶動氣氛，在台上不斷聊天或與觀眾互動，怕到最後聲音沙啞，甚至沒有聲音，且跨年晚會長度動輒7、8個小時，他也擔心長時間主持身體吃不消。

王仁甫主持跨年最怕「失聲」（圖／星恆娛樂有限公司提供）

兩位主持人都與高雄頗有淵源，首度接下高雄夢時代跨年晚會主持棒的王仁甫，媽媽是高雄蚵仔寮人，「我們每年過年都會回去高雄，高雄天氣好，是一個持續進步又美麗的城市，非常適合居住。」曾國城則出身屏東，從小就高雄、屏東兩頭跑，甚至連入伍新訓中心都在高雄，也曾主持4、5次高雄跨年晚會。

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(中時 )