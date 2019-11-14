大魯閣草衙道8米聖誕樹正式點燈，現場飄出陣陣人造雪，營造濃厚耶誕氛圍。（袁庭堯攝）

聖誕節前夕，大魯閣草衙道14日晚間搶先替全台最大、麋鹿造型氣墊樂園及聖誕樹點燈，現場還飄出陣陣人造雪，營造濃厚耶誕氛圍，搭配各式放大可愛玩偶，不但讓小朋友開心尖叫，也吸引不少網美搶拍照打卡上傳，提前歡度聖誕節。

大魯閣草衙道副總經理楊雅雯表示，去年的人造雪曾創下百萬人次的佳績，今年在1F水驛廣場全新打造甜美可愛的聖誕裝置藝術，主題名為「甜蜜聖誕feat.麋鹿氣墊萌樂園」，主體為高7米、長20米的全透明室內超大型氣墊樂園，內有可愛造型的溜滑梯、障礙攀爬氣墊設備，更備有冷氣，不怕小孩玩翻天，麋鹿的肚子內還會不定期更新不同主題的遊樂設施。氣溫一但低於20度，內部更會配合飄雪。

展區也搭配高達8米的聖誕樹，周邊還有充氣造型的糖果屋、繽紛冰淇淋，及12座高2米的放大版暖心動物氣偶，有聖誕熊、萌麋鹿、紫企鵝與愛心糖果熊，打造甜美可愛的聖誕風。

活動期間，每天傍晚五點點燈，六點至九點整點啟用人造雪，展區周邊還有帕克運動學園「耶誕街溜追追聖誕老公公」、街頭藝人的「藝享耶誕音樂平台」、以及弗莎巴西打擊樂團「狂歡鼓舞鬧聖誕」等活動，登場時段請上大魯閣草衙道官網查詢。

(中時 )