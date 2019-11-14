第6000位領取限定版紀念酒，來自新北市的莊姓老兵，1970年在東店服役。（金門縣政府提供／李金生金門傳真）

老兵穿著草綠服返金當志工。（金門縣政府提供／李金生金門傳真）

縣府服務團隊在機場持續發放紀念隊徽，至12月31日活動結束為止。（金門縣政府提供／李金生金門傳真）

金門「老兵召集令」獲得熱烈回響，吸引老戰士揪團重返英雄島，今（14）日發完6000瓶紀念酒，估計在45天活動期間帶來6千600萬經濟效益。縣府表示，原製作的31款部隊隊徽隨意貼尚未發完，將持續受理至12月31日活動結束為止，申領條件放寬為只需持有台金線任一程機票即可。

縣府指出，「老兵召集令」原訂在3個月發完限定版紀念酒，但因老兵熱烈響應，在短短45日內即提前發光，估計為金門帶來經濟效益逾新台幣6千600萬元（計算方式：6000瓶＊2人來金＊5500元花費)。

其中，很多老兵是與親友相偕返金，甚至有1家18人同行，也有老兵揪親友、鄰居20人自助遊。不少人特地穿上昔日草綠色軍服，在街上和各景點穿梭來去，重溫昔日戍守前線的戰地回憶，當地區業者都能感受人潮帶來消費和商機。

返金老兵原屬部隊前3名是誠實部隊、班超部隊、虎軍部隊，但九宮部隊無1人返金。金門縣戰地史蹟學會特別再發出新召集令，邀請九宮部隊返金旅遊，「破零」老兵可獲提供全額旅費。

理事長陳自強表示，九宮部隊在1954年解編，昔日戰士已至耄耋之年，為感念他們當年對金門的付出，特別邀請老戰友回金門走一走，完成最後一塊隊徽拚圖。該學會將提供返金旅宿費用及紀念品。有意者可與縣府「老兵召集令」活動窗口聯絡。

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(中時 )