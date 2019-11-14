老是覺得喉嚨卡卡，有異物感，但想咳卻咳不出來，忍不住想一直清喉嚨嗎？

不少民眾最近都出現上述症狀，萬芳醫院耳鼻喉科醫師丁義芳指出，秋冬溫差變化大時，這樣的病人相當常見，門診病患數量約增加一至兩成。國泰醫院耳鼻喉科醫師王文弘也表示，秋冬時，因喉嚨卡卡就診的民眾會比夏天多至少一倍。

尤其冬天吹東北季風，將大陸霾害帶到台灣，導致空汙加劇。丁義芳表示，若民眾常暴露在空汙嚴重環境，粉塵會刺激呼吸道造成慢性發炎，曾遇過在北京工作的病患，因為空氣品質差，長期喉嚨不適，回台才改善。

但王文弘醫師強調，導致喉嚨卡卡原因繁多，除了空汙之外，恐還包括局部器質性病因、全身器質性病因以及心理因素。

●局部器質性病因：主要是鼻咽喉部及鄰近器官病變，譬如胃食道逆流、鼻涕逆流、聲帶息肉、聲帶結節、甲狀腺腫大、乾燥症，或下咽癌、食道癌等咽喉部腫瘤。

●全身器質性病因：貧血、內分泌失調或自律神經失調。

●心理因素：與心理精神方面有關，生活壓力、緊張等心理因素也可能引發自律神經失調導致喉嚨有異物感。

由於現在資訊發達，不少民眾一進到診間，就會著急問醫師自己喉嚨卡卡，是不是長腫瘤或是罹癌，但其實像是腫瘤這類較嚴重的狀況並不常見，民眾不必過度驚慌。丁義芳表示，會造成喉嚨卡卡原因中，以胃食道逆流、鼻涕逆流及過度使用最為常見。

秋冬最常出現因鼻過敏所導致的鼻涕逆流。（圖片來源：Pixabay）

鼻涕逆流：

鼻腔隨時都在製造黏液，黏液通常會流到喉嚨，最後被吞進胃裡分解，但若黏液過多或太濃稠，就會有鼻涕逆流的感覺。

民眾若是躺下時會明顯感覺有東西倒流，早上起來會覺得有口痰卡在喉嚨，恐怕就是鼻涕逆流。丁義芳解釋，因為睡覺時，鼻涕不斷刺激喉嚨，所以一早起來會覺得喉嚨特別不適，患者也會一直想清喉嚨。

鼻過敏及鼻竇炎是鼻涕逆流最常見成因，該如何辨別？丁義芳表示，「若是清鼻涕、呈現水狀通常是由過敏引起；鼻竇炎的鼻涕較濃稠且呈現黃綠色。」

王文弘指出，其他病因較無季節差異，但若在秋冬出現喉嚨卡卡症狀，多半是因為鼻涕逆流所導致，由於秋冬濕度變化大，加上空汙嚴重，容易誘發鼻過敏，造成黏液過多、濃稠，且冬天較乾燥，黏液難以跟著唾液進到食道、腸胃，會持續附著在呼吸道，造成喉嚨卡卡、異物感。

胃食道逆流：

指的是胃中的胃酸或氣體本該順利向下進入十二指腸，但卻上行逆流至食道、咽喉，嚴重甚至會進入呼吸道中，所以也有人稱為胃酸逆流。

丁義芳表示，若胃酸長時間刺激食道黏膜會導致慢性發炎，民眾會覺得喉嚨有異物感、甚至有刺痛感。

王文弘說，現代人愛喝含糖飲料、常吃宵夜，都是容易造成胃食道逆流的不良習慣。

過度使用：

像老師、歌手或業務等工作，需長時間說話，導致口水分泌減少、喉嚨乾燥緊縮，易出現喉嚨卡卡症狀。王文弘也表示，若民眾長期以不正確的方式發音，恐造成聲帶受傷，導致聲帶息肉、結節。

除了這三大常見症狀外，其他病因也需要民眾多加留意，像是扁桃腺發炎、甲狀腺病變、食道病變等。值得注意的是，現代人工作壓力大，焦慮、壓力、容易緊張等可能會導致自律神經失調，喉嚨肌肉易緊繃，聲帶就像長期處於痙攣狀態，且這類民眾唾液分泌也會減少、變濃稠，因此會感覺像有異物卡在喉嚨。

若是血紅素掉到只有8左右，就會開始出現喉嚨乾燥的症狀，通常這類民眾在補血過後，喉嚨卡卡的症狀幾乎都會獲得改善。（圖片來源：Pixabay）

另外，貧血也會出現喉嚨卡卡症狀，王文弘解釋，血紅素正常值約為12以上，若是血紅素掉到只有8左右，就會開始出現喉嚨乾燥的症狀，通常這類民眾在補血過後，喉嚨卡卡的症狀幾乎都會獲得改善。

「有抽菸、喝酒習慣的民眾得特別留意，因為菸酒是造成惡性腫瘤的高危險群，」王文弘建議，若民眾喉嚨卡卡症狀持續兩週以上，恐不是一般感冒所造成，應就醫確認病灶；若是因空汙、過度使用可靠自我保養舒緩。醫師解釋，不少民眾就醫會被診斷為慢性咽喉炎，其實這只是一個總稱，通常是在還沒釐清確切病因前所使用的。民眾就醫一般會以內視鏡進行檢查，能檢視鼻腔、咽喉、下咽部的狀態，高達七成的器質性疾病能靠內視鏡發現。

「若民眾伴隨吞嚥困難情形，得小心是下咽腫瘤或食道腫瘤；而喉嚨卡卡且聲音沙啞，則可能是因為聲帶已經受傷；若是摸到脖子有不明腫塊，有可能是甲狀腺腫大，通常好發於女性。」王文弘特別提醒。

丁義芳強調，想避免喉嚨卡卡，應先改善生活習慣。王文弘則提出「水、洗、口、腹、喉」五字訣護喉。

水：多喝溫開水，應少量多次滋潤喉嚨。丁義芳也表示，多喝溫開水是最有效又簡易的護喉良方，水溫約30~40度，避免過熱、過冷刺激喉嚨。另外，咖啡茶葉可以適當飲用，可樂之類的碳酸飲料最好避免。

洗：若確診為過敏引起的鼻涕逆流，可用溫鹽水洗鼻，除了有助清除鼻腔內濃稠黏液以及所沾附的細菌、病毒及過敏原，改善逆流情形外，還可幫助潤濕鼻腔。王文弘也強調，洗鼻這個動作，最好還是經醫師認可再進行較妥當。

口：空汙嚴重，民眾外出應用醫療等級以上口罩，防護力較足夠，且戴口罩也能避免冷空氣直接刺激呼吸道，造成喉嚨不適。王文弘提醒，若要避免吸入粉塵，口罩應該每天更換，否則防護力恐會逐漸下降。

腹：應使用腹式呼吸、腹式發音。王文弘表示，民眾可多練習腹式呼吸，頭朝上，挺直背部以暢通呼吸道，用嘴巴大口吸氣，把氣吸飽充滿整個胸腔，下推橫隔膜使腹部鼓起，再慢慢用鼻子吐氣。

腹式呼吸可緩解因自律神經失調所造成的喉嚨卡卡症狀，且若民眾習慣使用腹式呼吸，也較容易使用腹式發音；腹式發音的時候可讓喉部肌肉放鬆、降低聲帶息肉或結節的發生。

喉：王文弘指出，據統計，約有四成民眾在喉嚨卡卡時，會吃喉糖緩解，但醫師提醒，應該選擇含糖量低或是薄荷口味的喉糖，因為過多的糖份會讓喉嚨脫水，反而更乾、更不舒服。且應該要含著喉糖，不要咬碎，可幫助唾液分泌。

不少民眾喉嚨卡卡會不停清喉嚨、猛吞口水，醫師提醒，這樣其實反而會使喉部變得更乾，形成惡性循環，應盡量避免，改為喝溫開水舒緩。

想預防胃食道逆流，則要少量多餐，避免睡前四小時進食，飯後不能馬上躺下或進行激烈運動，且平日要少吃刺激性食物，丁義芳也特別指出，像秋冬常見的薑母鴨、羊肉爐也應減少攝取。

喉嚨不適可多吃富含膠質食物，像白木耳、秋葵、山藥等，有助改善呼吸道不適。(圖片來源：葉懿德製圖)

彭溫雅建議，喉嚨不適可多吃富含膠質食物，像白木耳、秋葵、山藥等，有助改善呼吸道不適，另外也能泡金銀花茶，消炎退火，改善喉嚨乾咳問題。

金銀花茶做法：取金銀花2克、薄荷1克、甘草3克，以300cc熱水沖泡，整天分次飲用，滋潤喉嚨。

此外，中西醫皆提醒睡眠很重要，睡眠充足，可減少胃食道逆流及慢性發炎風險。民眾若想改善喉嚨卡卡情況，應培養良好生活習慣才是主要關鍵。

(中時電子報)