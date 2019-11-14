中華女足預定明晚7點在台北田徑場迎戰世界排名39的泰國隊，日本教頭越後和男坦承徵召過程不是很順利，但仍會全力以赴。9月獲知要接任隊長的丁旗，雖然至今仍不敢相信，不過已做好準備，期盼能將勝利留在台灣。

中華女足從9月開始徵召，至今才全員到齊，團隊默契受到嚴苛考驗。丁旗說，明日的比賽的確很難踢，但越是這樣我們才越要努力把握。

越後和男表赤，泰國的實力比我們還要好，加上明年3月東京奧運資格賽就是和泰國同組，所以明日之戰雙方不會精銳盡出，互探虛實的成分較高，所以主要目的就是藉此機會找出明年能踢國際賽的成員。

泰國隊助理教練沙溫（Sawin Jaraspetcharanan）也不否認地說，2周後我們就要參加東南亞運動會，所以此役只會是一場測試賽。

對於明年奧運資格賽，沙溫笑稱，「那是很久以後的事情，到時候我都不知道還有誰留在隊裡面？而且中華隊也應該是這種狀況才對。」

(中時電子報)