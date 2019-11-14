彰化市30歲卓姓柔道教練，爆出與未成年的柔道學員交往，前年用手機拍下未成年女友的正面、背面全身裸照，疑似為了與友人炫耀分享而不慎外流，彰化地院近日依違反兒童及少年性剝削防制條例，判處有期徒刑6個月，可易科罰金，仍可上訴。

把道館和社團當選妃後宮？卓男雖然與自己所指導的少女兩人，後來成為男女朋友關係，沒有妨害性自主罪，但將未成年少女的裸照外流，仍吃上官司。

判決書指出，前年7、8月間，卓男在彰化市精誠路住處內，拿手機拍下未成年女友的全裸照片，向友人炫耀時遭翻拍外流，已犯下拍攝少年為猥褻行為之電子訊號罪。

彰化地院近日針對彰化市知名柔道教練疑似誘姦未成年女學員還將裸照外流一案，判處卓男6個月有期徒刑。（謝瓊雲攝）

法官審酌，被告明知少女正值身心發展階段，自我保護判斷力未臻成熟，竟恣意拍下少女裸照數位圖檔，考量當時兩人為男女朋友，於嬉戲間誤蹈法網，被告並未蓄意將照片外流，犯後已有悔意，女友亦出庭求情，指兩人仍交往中，希望法官從輕量刑。

(中時 )