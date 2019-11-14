彰化市30歲卓姓柔道教練，爆出與未成年的柔道學員交往，前年用手機拍下未成年女友的正面、背面全身裸照，疑似為了與友人炫耀分享而不慎外流，彰化地院近日依違反兒童及少年性剝削防制條例，判處有期徒刑6個月，可易科罰金，仍可上訴。
把道館和社團當選妃後宮？卓男雖然與自己所指導的少女兩人，後來成為男女朋友關係，沒有妨害性自主罪，但將未成年少女的裸照外流，仍吃上官司。
判決書指出，前年7、8月間，卓男在彰化市精誠路住處內，拿手機拍下未成年女友的全裸照片，向友人炫耀時遭翻拍外流，已犯下拍攝少年為猥褻行為之電子訊號罪。
法官審酌，被告明知少女正值身心發展階段，自我保護判斷力未臻成熟，竟恣意拍下少女裸照數位圖檔，考量當時兩人為男女朋友，於嬉戲間誤蹈法網，被告並未蓄意將照片外流，犯後已有悔意，女友亦出庭求情，指兩人仍交往中，希望法官從輕量刑。
(中時 )
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