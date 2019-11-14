賴清德回到故鄉參拜，姪子、議員童子瑋（左1）與立委蔡適應（右1）合唱《再出發》聲援。（許家寧攝）

前行政院長賴清德（中）快閃基隆委託行，較勁對手張善政意味濃厚。（許家寧攝）

前行政院長賴清德（右1）沿途受到委託行商家、民眾熱情迎接。（許家寧攝）

選戰倒數，藍綠副總統參選人今不約而同來「台灣頭」基隆造勢，國民黨副總統參選人張善政接連走訪基隆廟口拉抬韓國瑜聲勢，前腳剛離開，前行政院長賴清德傍晚就回到故鄉，替力拼連任的綠委蔡適應造勢，兩人赴媽祖廟慶安宮參香祈福，較勁意味濃厚。

張善政14日與基隆立委參選人宋瑋莉合體造勢，支持者穿上國旗T恤、手持小國旗將競選總部前擠得水洩不通，不少支持者興奮高呼「副總統好！」張接連赴市黨部、韓國瑜加油站及基隆廟口掃街拜票，呼籲「韓進總統府，宋進立法院！」

賴清德傍晚則受邀到基隆委託行，參加姪子、市議員童子瑋舉辦的「委託行夢想市集 2.0」，沿途受到商家、民眾熱情迎接，賴清德稱讚委託行復興有成，再現昔日風華，興致一來還高歌「港都夜雨」同樂，童子瑋則與立委蔡適應合唱《再出發》，聲援「蔡賴配」不言可喻。

賴清德說，每一次回來基隆都很開心，因為很多親友、同學都住在基隆，留下很多回憶；市長林右昌表示，以前的人要買舶來品都會來到基隆委託行，賴則自嘲是委託行的「路人甲」，因為以前家境不好，只有走過、路過，然後到菜市場買菜，都沒機會進來逛。

賴清德說，擔任院長時也很支持地方創生活動，感謝林右昌的規畫、蔡適應極力爭取預算，幫助基隆市的發展，還說蔡適應一點也沒有給大家漏氣，為基隆爭取到上百億元預算，並連續七個會期或公督盟評鑑第一名，相當不簡單，希望大家再給他一次機會。

賴清德也呼籲支持蔡英文總統，現在香港情勢變得更加嚴峻，港警甚至直接衝進校園抓人、發射催淚彈，這在台灣過去戒嚴時期也不太可能發生的事，強調民主、自由、人權像空氣，失去時才會發現珍貴，讓蔡英文當選，繼續守護台灣民主。

(中時 )