已有5年未出席公開場合的關穎，為羅杰杜彼Excalibur Blacklight腕表重返時尚。（Roger Dubuis提供）

羅杰杜彼DBEX0744-Excalibur Blacklight白金鏤空自動上鍊腕表，320萬元。（Roger Dubuis提供）

羅杰杜彼DBEX0744-Excalibur Blacklight白金鏤空自動上鍊腕表，320萬元。（Roger Dubuis提供）

羅杰杜彼DBEX0756-Excalibur Blacklight DLC鈦金屬鏤空自動上鍊腕表，268萬元 。（Roger Dubuis提供）

關穎自從懷了大女兒後，就不再出席公開活動，這5年來她連生三個孩子，分別是4歲、2歲和1歲，她自曝這些年來一直在懷孕、生產和坐月子，如今重返時尚出席羅杰杜彼（Roger Dubuis）新品發表會，以緊身馬甲勒出柳腰擠進小尺寸禮服，難掩好心情，還對媒體抱怨日子太過平淡無味，甚至開口「歡迎狗仔來跟拍」。

鎖定金字塔頂端客層的Roger Dubuis發表Excalibur Balcklight三部曲，邀請出身豪門、流著貴族藍血的關穎出席盛會。擁有紐約大學藝術行政碩士文憑的她對時尚和藝術的敏感度很高，對手腕佩戴全球限量28只、要價352萬元的玫瑰金鑽表讚嘆不已，燃起血拚下單的慾望，說完還自嘲：「我今天是來賺錢，還是來花錢的啊！」

身為3名孩子的專職媽媽，日子過得忙碌，關穎坦承已有許久沒為自己添購新衣和名牌精品，所有時間都奉獻給孩子和家人，出席活動的前一刻她還接到學校的來電，心頭一緊，擔心孩子在學校出事，幸好只是著涼發高燒，且已有人接手照料，這才放心出席活動。

羅杰杜彼（Roger Dubuis）在台發表Excalibur Blacklight三部曲，設計靈感源自夜晚街景的霓虹燈，在夜店的紫外線照射下會發出螢光，搭載品牌標誌性「Astral Skeleton星辰鏤空」的RD820SQ機芯，並在細節融入夜光藍寶石水晶柱體，總共有三種款式，包括限量發行28枚的玫瑰金鑲鑽款、限量發行88枚藍面白金款，以及限量88只的DLC鈦金屬黑色款，其中才剛抵台的白金款已經售出。

(中時 )