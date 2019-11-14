國民黨不分區立委名單13日正式公布，黨主席吳敦義即使因壓力將自己從第8改為第10，仍壓不住黨內眾怒。最新民調今天出爐，國民黨政黨票支持度居然跌至24.6%，與民進黨的23.5%，僅差距1.1個百分點。

根據《品觀點民調》14日公布的最新民調，是國、民支持度最接近的一次。國民黨為24.6%，民進黨為23.5%。交叉比對之後，國民黨政黨票比上周(27.7%)減少3.1%，民進黨政黨票則比上周(23.1%)微幅成長0.4%。

此次民調，國民黨政黨票支持度可說新低，為24.6%，恐怕跟吳敦義列不分區全名單效應有很大關係。根據連續8次的追蹤結果，不分區立委政黨票會投給國民黨的比率24.6%~30.7%，投給民進黨的比率為22.4%~25.3%，投給台灣民眾黨的比率在5.5%~6.9%。比較分析後發現，投給國民黨的比率創下新低，

該民調在11月11日至12日進行，採用市話「電腦輔助電話調查」(委託全方位市場調查公司)與「線上網路調查」(委託創市際市場研究公司)同步進行，以台閩地區年滿20歲以上有投票權的選民為調查範圍及對象，調查回收有效樣本數為2172份，在95%信心水準下，抽樣誤差在±2.1%以內。

(中時電子報)