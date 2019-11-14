台北市私立靜心高級中校長唐尚智率3兒少公益團隊「愛心獵人Love Hunter」、「小英雄大聯盟」、「IT-Love跨域科技聯盟」，與台北市立啟明學校視障生分享《英雄》作家郝廣才勵志人心的故事，以及台灣作家黃春明老師的兒童文學繪本，並贈送學生自製的為愛朗讀CD。

啟明校長蔡明蒼表示，希望2校能持續合作，讓啟明學生拓展學習視野，讓靜心學生心存同理，將愛傳播出去，攜手落實108課綱共好的精神。

談起計畫，國小生唐瑀恩認為，希望能在別人需要上，看見自己的責任。當知道啟明學校同學的需求，就必須立即採取行動，把愛傳出去。國中生陳姵蓉也表示，視障同學缺少視覺的輔助，可能在學習上面臨一些問題，點字書攜帶或閱讀都十分不方便，於是決定為視障同學朗讀勵志的篇章，帶他們品味文學，激勵他們的人生。

此外，學生還自製「為愛朗讀CD」送啟明學校，靜心校長唐尚智指出，「為愛朗讀」計畫是由國小部 「愛心獵人Love Hunter 」邀請國中部「小英雄大聯盟」一同為啟明學校視障同學朗讀。在獲得作家授權後，同學們著手進行錄音與後製，在老師的牽線與奔走下，將這份愛的禮物致贈給啟明學校，2校學生進行溫馨的交流與愛的擁抱。

(中時 )