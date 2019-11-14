資深媒體人許聖梅外型亮麗、保養得宜，時常在談話節目敢言、不做作的行事作風，擁有不少人支持，許日前接受《中時電子報》專訪時表示「我許聖梅很難有接班人，但我找到接班人了」。女神子涵更是在訪問後，現場與許同框嗨跳大陸很紅的抖音野狼Disco舞蹈。許聖梅笑稱「我不用再跳大媽廣場舞了」。

辣腿女神子涵首度在台灣媒體前首亮相，接受《中時電子報》獨家訪問。(照片/游定剛 拍攝)

一身文青風格、搭配迷你短裙，資深媒體人許聖梅(13日)下午與記者相約在台北知名網紅打卡店，許表示「縱橫在台灣新聞圈超過30多年，要找到我的接班人，真的蠻不容易，但在尋尋覓覓後，我找到這位，要顏質有顏質，論EQ、IQ通通有，跟我一樣有主持功力，而且她仙氣飽滿，在大陸是很紅的主持人」。

辣腿女神子涵近日在台推出首本「百變美后主播」書籍。(照片/游定剛 拍攝)

來自大陸四川20歲的辣腿女神高子涵，身為全球選美形象大使活動主持人，擁有超過50場大型活動主持經驗的她，近日在台推出首本「百變美后主播」書籍，她將她主持曾經所遇到的困難，及人生寶貴經驗等都分享在裡面。近日也參與台灣的戲劇及預計明年即將上檔的賀歲電影《台北物語2》中嶄露頭角，飾演一名護理師。被問到電影演出最困難的部分?高子涵則表示「我飾演護理師，台詞需要講到一些台語，對我來說很困難，但更挑戰的是，還要講北、中、南不同地區的台語，很多人都會教我，但每個人教的都不一樣」。認真的子涵會將台語的台詞，錄音起來後回家反覆聽，據身邊工作人員透露，子涵練到講話現在也很台灣腔了。

辣腿女神高子涵外型亮麗，來台最喜歡喝珍珠奶茶。(照片/翻攝 高子涵 臉書)

高子涵表示「來台灣很喜歡珍珠奶茶，最愛台北公館一家青蛙撞奶，希望可以喝完全台灣的珍珠奶茶，我想來做個各家評比。」即將在11/17台北忠孝金石堂舉行首場《百變美后主播》新書見面會，名嘴許聖梅也將擔任記者會當天的主持人，邀請粉絲朋友前來共襄盛舉。

資深媒體人許聖梅與辣腿女神高子涵同框尬舞跳抖音夯曲。(照片/范佐意 拍攝)

專訪結束後，高子涵邀請許聖梅一同嗨跳近日大陸非常紅、老中青都瘋迷的抖音神曲《野狼Disco》，許表示「我看到子涵的跳舞影片感覺很好玩，各國佳麗都有跳超美，所以我今天也來挑戰」。子涵則誇「我覺得聖梅姐很厲害，我們才跳兩次她就已經會了」。許則嗨喊「我也能跳舞，以後不用再跳大媽廣場舞了」。

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(中時電子報)