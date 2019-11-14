庹宗康、孫鵬(鵬哥)與屈中恆(屈哥)合作搭擋十四年的《國光幫幫忙之大哥是對的》，昔日同伴孫鵬與屈中恆都卸下主持棒，今（14）改版記者會上，庹宗康談到自身的心情，「會有一點的落寞」，感恩其實很少會有人能夠合作十四年，他說無論是戲劇和節目都有開鏡和殺青，也已習慣這個過程。

風田接下國光主持棒(圖/三立提供)

庹宗康將帶領兩位新生代主持人張立東、風田，並誇讚與風田合作很舒服，他隨後開個小玩笑說：「確實物超所值！」。而風田笑說從13歲看國光到大，這次錄影前緊張結巴地發下誓言，「收視率不管高低都我扛」，一旁的張立東接話：「這次變官腔田啦！」讓風田傻笑改口：「要扛之前先讓我去健身！」張立東坦言有風田的加入很好，節目偶爾會邀請AV女優，有了風田就能即時翻譯，隨後他說：「不僅要幫觀眾朋友們找漂亮的妹，也要讓我跟風田一起脫單！」

張立東坦言接棒後責任更重大(圖/三立提供)

國光製作人湯宗霖表示，其實屈哥和鵬哥現階段以戲劇為主，屈哥在內地忙舞台劇，鵬哥則專注電影，也談到男人一生中會歷經很多個階段，把家庭、孩子等因素考量考慮，面對改版的安排自有理解的地方。他坦言為了收視率調整節目內容，再加上以男性觀眾群為主，風田是個心中合適的人選，而立東合作以來也很棒，最後他不諱言地說「找未結婚的在節目上撩妹挺正常的。」

(中時 )