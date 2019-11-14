自昨夜傳出港府召開會議商議宵禁的消息，陸媒更一早發表香港將實施宵禁，引發香港社會恐慌與外界疑慮。接近港府消息人士14日下午向港媒確認，現階段狀況港府不會實施宵禁，也不會取消區議會選舉。

《香港01》報導，香港局勢近日急劇升溫，特首林鄭月娥昨晚（13日）急召一眾司局長赴禮賓府召開會議，隨即有不同渠道消息流出，引起高度關注。大陸官媒《環球時報》今（14日）更在英文版Twitter帳號發布消息，指政府可能宣布周末宵禁，不過該消息短時間內被刪除。

香港宵禁傳言從昨日傍晚開始，香港政府傳出研究實施宵禁令，以敉平近日急升溫亂局，而昨晚特首林鄭月娥突急召一眾司局長上禮賓府開緊急會議，更令實施宵禁消息甚囂塵上，甚至有傳政府會宣布取消今年區議會選舉，直接委任現任區議員多做一屆，有關消息引起外界高度關注。

報導引述接近政府消息人士透露，港府現階段不會實施宵禁，同時不會取消原定11月24日舉行的區議會選舉，反而正全力協調，希望區選按原計劃如期進行。是，「長遠沒有人能打包單，如果香港局勢惡化到打內戰一樣，到時甚麼都有可能，但在這一刻，政府沒有實施宵禁、取消區選的決定。」

大陸全國人大常委譚耀宗今早接受傳媒訪問時表示，若實施宵禁需要大量警力執法，認為現時警方沒有足夠人手執行宵禁，同時亦認為示威者不會守法。民建聯主席李慧琼亦指，現階段並非推行宵禁的時機。

(中時電子報)