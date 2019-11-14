新南方澳跨港大橋設計圖14日曝光，將以當地特產「鯖魚」為主要造型意象。（蘇花改工程處提供／胡健森宜蘭傳真）

南方澳跨港大橋發生斷橋事件後，舊橋已全部拆除完畢，交通部公路總局蘇花公路改善工程處受託負責代辦跨港大橋重建工程，蘇花改工程處14日公布新跨港大橋設計圖，新橋的造型景觀搭配在地特產「鯖魚」為主要造型意象，充分展現地方產業特色，並以懸臂工法混凝土方式施工，預定在3年內完成，施工中也不會影響漁船的進出。

交通部公路總局蘇花公路改善工程處受交通部航港局委託代辦「南方澳跨港大橋重建工程」，14日舉行召設計階段民眾參與會議，由公路總局鄧總工程司文廣主持，蘇花改工程處邵處長厚潔代表工程機關，港區主管機關交通部航港局、台灣港務公司等單位也都指派代表出席。

會議中強調，新跨港大橋重建工程的規劃理念將以安全、美觀及施工快速為根本，採用耐久年限100年、抗鹽分腐蝕及耐震7級等現行橋梁規範最高等級設計標準；此外，將採用懸臂工法混凝土方式施工，預定將在3年內完成，施工中也不影響漁船進出，將是重建工程的重點，另考量到鯖魚是南方澳的知名特產，新橋的造型景觀將以鯖魚為造型意象，以符合南方澳的產業特色。

(中時 )