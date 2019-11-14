桃園國民運動中心機房水管爆裂，至今仍不斷漏水。（甘嘉雯攝）

因為機房管線爆管漏水，女用冷熱池無法使用。（甘嘉雯攝）

桃園國民運動中心爆漏水危機，而營造廠商神隱，市府只能先行從保固款中扣取經費。（甘嘉雯攝）

市議員簡智翔（右）對於體育局綜規科孫姓僱員（左一）的批評言論相當氣憤，要他到議事堂上當1日市長，由他來說明桃園國民運動中心的缺失要如何改進，局長莊佳佳、主祕張嘉平、科長廖維敏頻頻向議員道歉。（甘嘉雯攝）

市議員簡智翔（右）對於體育局綜規科孫姓僱員（左一）的批評言論相當氣憤，要他到議事堂上當1日市長，由他來說明桃園國民運動中心的缺失要如何改進。（甘嘉雯攝）

啟用不到1年半的桃園國民運動中心竟發生管線爆裂，市議員簡智翔踢爆2018年5月4日啟用當天，市長鄭文燦在樓上熱鬧剪綵，但地下室機房竟然管線爆裂，接管處不堪水壓水四處噴濺，至今仍未修復，而停車場遭含氯泳池水侵蝕，建築結構恐遭破壞，簡智翔獲報想了解情況卻踢鐵板，甚至遭承辦人員放話議員不懂，14日簡要他說明，他嚇到說不出話來。

「我跟議員致歉，對不起！」孫姓體育局綜規科約僱人員嚇到說不出話來，簡智翔說，他在運動界還有些朋友，市府人員不去了解問題所在，竟然還在吃飯場合說他不懂，簡接著以簡報及相關資料，呈現桃園國民運動目前所面臨的狀況。

簡智翔說，他從開幕後掌握到SPA池2號過濾缸、泳池鹽解機尚未啟用，2樓教室天花板滴水、5樓TRX教室、4樓羽球場1號旁天花板、 B1停車場46號停車格旁漏水，3次消防設施故障，還有2018年有18項故障未修復，「難道議員不能去了解原因嗎？」

簡智翔說，經由朋友告知，孫姓僱員在飯局批評他「議員不懂」，甚至還罵營運廠商不要亂爆料，「我給你15分鐘，讓你當1日市長，讓你來說明清楚」。

雙方僵持不下，局長莊佳佳、主祕張嘉平、科長廖維敏等都向議員致歉，市長鄭文燦也跳出來緩頰「年輕人不懂事，小僱員只是一份工作，請議員原諒他」。

不過撇開紛爭，桃園國民運動中心啟用後爭議不斷，至今女用冷熱池停擺，機房漏水未解決，民眾季租車輛遭氯水腐蝕板金，建築結構長期遭泳池含氯水侵蝕，廖維敏說，這些都會進行結構重新檢驗。

工務局新工處表示，目前工程瑕疵部分，納入保固缺失改善，啟赫營造因財務困難，經多次通知仍未完成修繕，新工處動用保固金，另洽廠商緊急修復 預計年底前可修復完成。

(中時 )