繼K他命後，工業用笑氣成為年輕人的最愛，尤其是汽車賓館，一通電話就可將笑氣鋼瓶送達，議員劉仁照14日質詢時，對於笑氣氾濫情況憂心忡忡，要求觀旅局針對汽車賓館訂定禁毒的自治條例，對於拒毒旅館則發給無毒旅館標章，讓民眾有所選擇；觀光旅遊局長楊勝評表示，目前聯繫會報已經將笑氣列為毒品，會要求業者自律。

劉仁照說，笑氣鋼瓶容易取得，業者會規避，說是工業使用，讓警方即使查緝，也莫可奈何，衛生局長王文彥表示，笑氣本身屬於一種麻醉劑，不當使用會產生副作用，甚至有致死可能，目前衛生福利部及市府的毒品防制會報都認為笑氣為成癮物質，不當使用對人體會產生危害。

警察局長陳國進表示，目前擅自販賣供應偽造之醫療用笑氣者可以違反《藥事法》處7年以下有期徒刑，並得併科新台幣5000萬元以下罰金；無照販賣醫療用笑氣，可以違反《藥事法》處3至200萬元罰金；另《社會秩序維護法》則僅針對吸食者裁處3日以下拘留，或新台幣1萬8000元以下罰鍰。

不過陳國進也坦承仍有漏洞，製造、販賣或單純持有工業用笑氣部分則尚未有相關罰則，目前警方查獲的案件中多為使用工業用笑氣，因此多以《社會秩序維護法》進行裁處。

議員期盼針對旅館業者自主管理部分，是否能頒發「無毒旅館」的標章，楊勝評說，觀旅局與衛生局、警察局等局處曾召開毒防會議，目前將先以協助旅館業者自主管理方式推動，如業者有發現疑似運送或使用笑氣情形也可主動通報警方進行查緝。

(中時 )