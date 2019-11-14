香港示威衝突不斷升溫，國民黨總統參選人韓國瑜今天呼籲港府與北京當局應立刻明訂「反港獨、雙普選」，承諾香港民眾自己決定自己的民主自由，「若香港能真正實施雙普選，他認為香港問題會迅速降溫，期待香港恢復穩定、有競爭力的榮景。」

韓國瑜今天與「台灣外籍記者聯誼會」（TFCC）會員座談，包括國政顧問團兩岸組趙建民、蘇起、國防組黃介正等三位教授也共同出席，眾人就兩岸、國安、經濟等議題和外籍媒體交換意見。

韓國瑜說，對於反送中以來的動亂不安，年輕人受到傷害，他心中非常不捨，也多次呼籲港府傾聽人民心聲並對話，將局勢盡快穩定。

他強調，香港人民對港府的領導打問號，認為代表性不足。北京當局常說要心靈契合，若北京當局能傾聽香港人民，達到心靈契合的話，「反港獨、雙普選」六字就能將香港問題表述清楚，「香港領導者、議員直接民選，基本法反對香港獨立，這才是問題的核心。」

韓國瑜指出，若香港局勢持續惡化，除了香港七百萬民眾損失，對北京來說，一國兩制也將受到嚴厲挑戰與質問。港府與北京當局應立刻明訂「反港獨、雙普選」，承諾香港民眾自己決定自己的民主自由，「若香港能真正實施雙普選，他認為香港問題會迅速降溫，期待香港恢復穩定、有競爭力的榮景。」

被問及若未來當選，是否與對岸簽署和平協議？韓國瑜明確表示「目前為止，不會！」在中共沒放棄用武力解決台灣問題前，沒有簽署兩岸和平協議的條件。目前我們也仍要強化國防，包括採購、訓練都不能放鬆。

韓國瑜指出，一國兩制在台灣全無市場，中華民國從1911年創建至今，有完整憲政體制、國防與關稅，以及自由民主的生活方式，我們不可能拋棄。若要將港澳的一國兩制套在台澎金馬頭上，絕對是「大錯特錯」或「別有居心」。

(中時 )