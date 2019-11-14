上海是全國快遞包裹收件量最大的地區之一，許多綠色創新舉措也在上海率先推廣。今年「雙11」後，大陸菜鳥快遞公司在上海快遞末端站點鋪設首批1000個綠色回收箱，不少快遞包裝物實現了有序、高效地分類回收、循環利用，助力上海垃圾分類「新時尚」。

在上海地區的快遞驛站，綠色回收箱逐漸成為標準配備，上海復旦大學、華東師範大學、上海財經大學、東華大學、華東理工大學、上海交通大學、上海大學等大學的快遞驛站均已設立綠色回收箱。

上海交通大學平時每天約有3000多個包裹在快遞驛站收寄，雙11後的包裹量都達到幾萬個，平時驛站投放台和投放口都會擺放垃圾分類桶，讓快遞紙箱和塑料填充物都可以回收，也提供給前來驛站寄件的人免費使用，實現快遞包裝物就地利用的「環保小循環」，據測算，每循環利用一個紙箱可以減少37克碳排放。

截至目前，菜鳥聯合大陸各大快遞公司在全大陸快遞網點鋪設了3.5萬個綠色回收箱，覆蓋全國31個省份，今年「雙11」期間，全國4萬個菜鳥快遞驛站、3.5萬個快遞網點，都能接收快遞包裝物並進行分類回收、循環利用。

(旺報 )