《聲林之王2聲境傳奇》本周進入決賽倒數，選手們面臨的考驗更加艱險。本回合「魔獸侵略戰」賽制難度極高，必須同時獲得首席導師蕭敬騰、林宥嘉，以及飛行導師陶喆一致肯定，才能繼續留在舞台上。除此之外，還得迎戰個個來頭不小的踢館魔王，包括CoCo李玟御用Demo歌手張芮菲，還有苦練歸來的遺珠六艾司。

上周「魔獸侵略戰」踢館賽中，韋喆、艾文、盧子杰、陳央、李艾薇都在PK中取得勝利晉級，而楊碧琪、張芮僑落入待定區。本周則輪到劉學甫、屁孩、吳霏、吱吱、柯政宏、陳瑽等6位選手接受挑戰，爭取七強最後席位。曾在之前淘汰賽環節中險勝的劉學甫，這回帶來回憶母親的自創曲〈每當我想起你〉，希望藉由聲林舞台表達對媽媽的懷念之情，充分唱出情感的深層面，也讓在旁的聲林選手們眼眶泛淚。林宥嘉表示一路看著劉學甫演唱至今，這首歌讓他跟音樂的連結又更強大了，更說「這其實有點像最後一張王牌，深刻到也許一輩子只能寫出這麼一首歌。這首歌一點做作的地方都沒有，非常真誠。」

吱吱演繹Lady Gaga歌曲。（量子娛樂提供）

一向走搞笑嘻哈路線的屁孩，繼上次團體賽難得唱出深情的Rap讓大家耳目一新後，這回改編網路洗腦神曲《她Gucci的時候眼淚總是Prada Prada的Dior》，輕快旋律中又帶點純情、俏皮的演出方式，成功帶動現場氣氛，也一秒圈粉林宥嘉，「之前就有聽過這首歌了，就覺得很可惡！居然沒先想到Gucci Prada跟Dior可以這樣變成一首歌。這次屁孩將副歌節奏改得更往上一個檔次，是一個很好的一個結合。」

同樣饒舌擔當的吳霏向來舞台魅力十足，這回透過自創曲〈For Art〉，訴說出生於台中的自己為嘻哈音樂、為說唱而活的故事。強烈、帥氣、層次分明的演出方式完全擄獲蕭敬騰，連說了三次：「超愛！」甚至衝擊性對吳霏告白「我愛你」，林宥嘉也讚賞吳霏對於每一次的演出都很積極，總是全力以赴，直誇他「就是一支潛力股」。曾以〈5 a.m.〉完美釋放抒情唱功的吱吱，這回選擇用Lady Gaga的〈Shallow〉迎戰對手，超水準的演唱實力獲得不少導師青睞，也渲染整個聲林舞台。陶喆坦言這首歌很難駕馭，甚至連選這首歌都需要勇氣，直接肯定吱吱說：「將來妳也可以創作一首這樣的歌，我幫妳製作。」

(中時 )