卓怡萱／卓怡岑這對網壇姊妹花，今天在海碩盃女網賽6比3、6比4直落二擊敗席妮可娃（保加利亞）／童貝瑞（印度），取得4強門票，寫下在WTA最佳紀錄。

現年19歲的卓怡萱，早在2014年就已經成名，但去年10月膝蓋受傷，休息了7個月，直至今年才復出，沒想到第一次和妹妹卓怡岑聯手參加海碩盃女雙賽事就連過兩關，取得四強門票，讓台灣網壇看到未來希望。

卓怡萱表示，「10歲開始就和妹妹一起打球，我知道她在想什麼？她也知道我的想法，彼此間的默契十足，沒想到第一次和妹妹聯手打WTA就能闖進四強，這對我們明年真正挑戰WTA有很大的幫助。」

妹妹怡岑說，國際上女子網壇很多姊妹檔，而且也都打出不錯的成績，在父母親與教練的支持下決定和姐姐聯手，目前看起來效果不錯，雖然一開始的時候意見相左，但在彼此熟悉之後就慢慢地化解了歧見，而且愈打默契愈好，很喜歡這種感覺。

怡萱表示，希望能朝著前輩詹詠然／詹皓晴的步伐前進，而且我們的優勢在於發球，兩人的發球威力不輸詹家姊妹，這是我們姊妹未來想要在WTA闖出名堂的最大武器。

(中時電子報)