國民黨不分區名單在昨天(13日)中常會出爐後，引起黨內基層砲轟，雖一度調整名單，但卻放入前藍委邱毅這樣引起熱會極大爭議的人事，引來更大的眾怒，對此，黨中央也決定在明天下午召開臨時中常會，討論並調整名單後預計再次公布。但就在今晚，一份「夢幻隊」名單曝光了。許多網友看完，直言「這太夢幻了！」。

據自媒體《新共和通訊》報導，有鑑於不分區名單這幾天引起諸多爭議，黨內惡評如潮，為免黨內陷入爭議漩渦，《新共和通訊》等有志之士決定拋磚引玉，草擬了一份含有34席不分區立委的名單，與國民黨現階段(13日正式通過版)版本相較，可說是完全打掉重練。

《新共和通訊》共同創辦人林家興、李厚穎，對這份名單直言，「自己試著動手，才會感受到取捨之難與四處不討好的壓力」，有些我們覺得其實不錯、有代表性的人選沒有放入，有的是因為他們已經超越立委的格局，有的是他們不當立委也可以在公共事務/政治領域上大放異彩。

他們坦言，「去談與不談特定人選，一定會得罪人，這份名單一定也會引起很多聯想、批判甚至攻擊。我們相信的是，既然大家對名單有那麼多意見，不如試著好好展現自己的想法、在理想與現實之間努力平衡，提供一個辯論與討論的可能」。「這樣，我們應該會更靠近理想一點」。

這份「夢幻」名單，《新共和通訊》也逐一介紹為何放進這些「社會賢達」。並強調，「藍營／國民黨的支持者們應該思考的是，如何清楚釋放出訊息，讓後續的國民黨中央能夠真正革新體制與文化，真正成為任人唯才、也與臺灣社會共同進前的民主政黨；國民黨人也應該反思，作為創立中華民國共和憲政的百年大黨，我們應該堅持怎樣的價值理念與政策路線？」。

《新共和通訊》草擬的不分區立委完整名單如下：

國民黨等部份有志青年草擬的不分區立委「夢幻名單」，此圖僅為拋磚引玉，盼引起討論。「並非國民黨中央正式公布版本」，請以國民黨中央公布實際名單為準。 (圖／取自 自媒體《新共和通訊》)。

許多網友看完，直言「這太夢幻了！」、「跟現階段的比較，這名單美到像藝術品」、「有醫療，覺得不行」、「這份名單超夢幻」、「這個名單至少正常多了」、「沒有連勝文」、「名單左支右絀」。

(中時電子報)