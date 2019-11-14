台中市13歲少年，獨自1人進警所尋求協助，員警耐心細問下，林姓少年為了小事與家人起口角爭執，一氣之下就衝出家門，以徒步方式走了約4公里到台中公園閒晃，天黑發慌向警求助，經員警勸導，最後順利與父母和解返家。

警方指出，因林男才剛搬新家，還沒記住家中住址，經員警循循善誘，林姓少年才吐露自己住在西屯區，因滿肚子怨氣，竟一口氣因出門時忘了帶錢及行動電話，突然看到公園內派出所，直接向警方求救，表示他一時氣憤負氣離家，完全未考慮到隻身離家的後果。

值班警員顏彬栓見狀後，直覺便知林姓少年需要協助，先提供飲水及餐盒，待稍填飽肚子後，便耐心詢問獨自離家的原委，原來他只因衣服未乾沒衣服可穿的小事與父母爭執，直接就開門離家，想到外面散心冷靜情緒，但驚覺因剛搬家不久忘了記下自家地址，身上又身無分文，在派出所門外徘徊。

警方最後聯絡上父母，將林姓少年接回家警方呼籲，關懷與傾聽是最好的家人相處之道，未成年人或老年人等，在外如遇到需協助的事項，可就近到警察機關詢問協助管道，避免因一時衝動，而發生令人遺憾的事情。

(中時 )