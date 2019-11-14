「台灣第一名模」林志玲與日本老公AKIRA本周日（17日）將在台南第一美術館舉辦婚禮，喜餅內容今曝光，喜餅一打開，夫妻2人合照映入眼簾，只見林志玲小鳥依人靠在AKIRA旁，並緊緊挽著對方，洋溢幸福的粉紅氛圍。她更在合照背面以親筆寫下：「我們結婚了！執子之手與子偕老，希望每個相信愛情的你和妳，都能擁有屬於自己的幸福」。

林志玲夫妻倆挑選喜餅也相當用心。（江珮瑜攝）

夫妻倆挑選喜餅也相當用心，選用的是日本YOKU MOKU喜餅組合「沐禾藏寶」，內有蛋捲、小餅乾，要價約1500元，林志玲以署名「愛－良平、志玲」的木盒承裝，其木頭材質選用經長時間淬鍊而成的「KIRI毛泡桐木」，在日本傳統文化中象徵放在盒內的祝福是非常珍貴且重要的東西，意義非凡。林志玲工作室對外表示：「姐姐和姐夫希望送給大家日式風味甜點，大人小孩都喜歡，特別刻了愛的字樣在木盒上送給大家，一起分享喜悅～」，她的父親林繁男更親自手寫喜帖，「誠摯邀情您來和我們愛的抱抱，讓希望和幸福無限延伸」，邀請女兒與女婿的至親好友見證幸福時刻。

林志玲喜餅中，留下親筆祝福。（林志玲工作室提供）

台南市為了迎接貴客也做足準備，市政府會循古禮準備「嫁妝一牛車」贈送林志玲夫妻，市長黃偉哲僅透露會準備台南各區名產後壁越光米、東山龍眼乾與善化麻油，15日公開嫁妝完整內容。而考慮到名人的效應，當天晚上將配合封閉美術館一館周邊的道路，包括友愛街與南門路，以免造成混亂。承辦的晶英酒店則表示，由於AKIRA是日本靜岡人，因此冷食菜色和設計會考慮加入當地特色的食材。

據悉，飯店原本並沒有婚宴外燴方案，是特別為了2位新人量身打造喜宴規格，最後的賓客敲定是12桌，只有百餘人親密的親友參與。飯店原來提供的既定專案菜色平均2萬元一桌，為添喜氣每一道菜名都別具意義，不論龍蝦、鮑魚、羊排，或是傳統的紅蟳米糕及海鮮佛跳牆都可品嚐。飯店同時也有客製化的服務，費用依使用食材的實價而定，一桌3、4萬都有可能，飯店會隨新人喜好無上限調整價格。

目前確定參加的賓客包含蔡康永、小S夫婦、陳怡蓉夫婦、黃子佼、邱瓈寬、洪偉明、林健寰等人出席。

(中時 )