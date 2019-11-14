大陸長江上游珍稀特有魚類國家級自然保護區14日在重慶江津段舉行增殖放流活動，包括22條大陸國家一級保護野生動物長江鱘在內的近50萬尾珍稀特有魚放流長江。

大陸重慶市江津區林業局高級水產工程師蔣華敏說，此次放流的珍稀魚包括22條國家一級保護野生動物長江鱘，每條魚約一公斤重、22條國家二級保護野生動物胭脂魚、重慶市重點保護野生動物岩原鯉、長江特有種類厚頜魴、華鯪、大鰭鳠、中華大刺鲃等10種魚類共計50萬尾，目前長江水溫合適，是一年中最宜放流的季節。放流後，護魚隊還將在江邊監管一周，增加放流存活率。

西南大學漁業資源環境研究中心教授姚維志表示，此次放流將有利於保護區重慶段珍稀特有魚類種群數量的恢復和水生生物群落結構的完善，增加生物多樣性，淨化水體，改善水質，提高群眾的生態保護意識。

大陸長江上游珍稀特有魚類國家級自然保護區水域內分佈有魚類189種，包括長江鱘、 白鱘和胭脂魚3種國家重點保護動物珍稀魚類以及66種長江上游特有魚類。

(旺報 )