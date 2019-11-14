李新2011年嫁給大他16歲的男演員沈世朋，近日鮮少出現在螢光幕前的她，今(14)日錄製《一袋女王》，她透露身體內分泌失調，甚至停經半年了，「畢竟女生都會擔憂多囊性卵巢症候群和更年期提前。」到醫院檢查後發現有卵巢長水瘤，這才讓她注意到身體健康和多休息，調養期間跟著孩子上小學的步調調整。

李新現在多了一個斜槓身份，「出書成為一位作家」，她坦言會分享從大陸嫁過來到台灣生活後，各種家庭、生活育兒的大小事、以及婚後女性有一部份不能放棄自己。這次先生沒有過問太多李新出書的內容，倒是李新得意地說：「我老公從來沒有想過我會是個作家呢！」

書中尤其重要的是婆媳之間的相處，她不諱言地說這是女生最緊張的一部份，也曾遇過粉絲問她如何挑選婆婆的禮物。李新笑說即便婚前有看書預習，實際練兵又是另外一回事，接著她很有自信說：「其實我跟婆婆相處得很融洽且挺舒服的」婚姻經營的也挺好的。

李新說往後戲劇的接演是看天時地利人和，現階段上綜藝對她來說也是個開心的事情。

(中時 )