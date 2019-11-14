美國2020年總統大選將至，為防止眾多虛假賬號散佈假訊息影響大選結果，臉書（Facebook）公司於13日發表最新透明化報告表示，今年以來已刪除54億個假賬號。各國政府也頻要求臉書公開用戶資料，其中美國政府要求件數最多。

臉書透露，今年第2、3季度，在全球各地的活躍用戶中，假賬號約佔5%。截止今年，臉書已經透過其偵測假賬號的系統，移除54億個假賬號。最新透明化報告指出，臉書的偵測假賬號系統已有所改善，「預計透過這些偵測系統，每天能防止數百萬次想建立假賬號的企圖。」

假賬號即偽裝某個不存在的個人或實體所建立的賬戶，又稱「幽靈」賬號。臉書首席執行長祖克伯（Mark Zuckerberg）呼籲其他平台效仿刪除假賬號，共同對抗設全忘路上的錯誤信息與操縱現象。

報告陳述，各國政府要求臉書提供用戶資料的件數再創新高，今年上半年增加16%，達到12萬8617件，美國是要求件數最多的國家。據悉，美國要求臉書提供超過8萬2461個的疑似假賬號，其中大多數是在禁止臉書讓用戶知情的情況下要求調閱。臉書副總顧問強調，將會確定其要求為「合法合理」，「無論哪個政府所提的要求，總會詳加審視。」

(中時 )