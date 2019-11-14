金門縣府社會處舉辦紓壓課程，邀請〈心空間工作室〉負責人陳妙蕙老師教授姓名學及瑜珈課程。（金門縣府提供／李金生金門傳真）

社工人員走訪個案十分辛苦，金門縣府社會處今（14）日舉辦紓壓課程，邀請〈植創jGarden〉負責人蔡宜宸老師指導手作多肉植栽及〈心空間工作室〉負責人陳妙蕙老師教授姓名學及瑜珈課程，讓大家暫時輕鬆一下。

社會處表示，此次課程安排在讓平日勞心、勞力協助別人的縣府、方案委外暨各社會福利團體社會工作人員，在面對個案及自身忙碌的生活、工作壓力下，學習如何快速調整到最佳狀態，提升自己的專業工作效率及品質，給予個案最需要的服務。

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