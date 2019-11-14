金門辦植栽和瑜珈課 幫社工員輕鬆一下 20:162019/11/14 中時 李金生 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 金門縣府社會處舉辦紓壓課程，邀請〈植創jGarden〉負責人蔡宜宸老師（左一）指導手作多肉植栽。（金門縣府提供／李金生金門傳真） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 金門縣府社會處舉辦紓壓課程，邀請〈心空間工作室〉負責人陳妙蕙老師教授姓名學及瑜珈課程。（金門縣府提供／李金生金門傳真） 社工人員走訪個案十分辛苦，金門縣府社會處今（14）日舉辦紓壓課程，邀請〈植創jGarden〉負責人蔡宜宸老師指導手作多肉植栽及〈心空間工作室〉負責人陳妙蕙老師教授姓名學及瑜珈課程，讓大家暫時輕鬆一下。 社會處表示，此次課程安排在讓平日勞心、勞力協助別人的縣府、方案委外暨各社會福利團體社會工作人員，在面對個案及自身忙碌的生活、工作壓力下，學習如何快速調整到最佳狀態，提升自己的專業工作效率及品質，給予個案最需要的服務。 (中時 ) #社會 #課程 #個案 #工作 #負責人 也許您會感興趣 推薦閱讀 陸編程課程尚不到位 品質參差不齊 04:092019/11/10 焦點新聞 穿太辣才被性侵？ 正妹一張圖嗆爆酸民 13:082019/11/10 社會 警於港大施放催淚彈 多所大學取消今日課程 12:432019/11/11 兩岸 全台單一個案總銷最大手筆 售價今曝光 13:402019/11/11 財經 虎山實小特色生態課程獲「未來教育 台灣100」獎肯定 12:202019/11/12 生活 步道學興起 新北「步道師」課程為職人舖路 15:132019/11/12 生活 香港中聯辦：暴力破壞活動屢破底線，正滑向「恐怖主義」深淵 00:152019/11/13 兩岸 警消專案社會住宅啟動 蔡英文盼加速進行 11:522019/11/13 財經 射租屋三箭 蔡英文：社宅8年20萬戶不改變 14:072019/11/14 政治 兒童安置個案身心障礙寶寶增 善牧籲關注 15:382019/11/14 生活 生活熱門新聞 逛羅東夜市遜掉了 網：內行都逛這隱藏夜市 - 生活 海鷗颱風今早生成 氣象局曝最新路徑 - 生活 中華電隱藏版方案 用這招再省50 - 生活 逛淡水見裸背妹！狂露大奶酥 真面目曝光 - 生活 男深夜狂脫女友衣服 下一舉動全場看傻 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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