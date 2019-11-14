大陸商務部14日發佈資料顯示，今年前10個月，大陸累計對外投資904.6億美元，同比增長5.9％。

14日出席大陸商務部例行新聞發佈會，大陸商務部新聞發言人高峰指出，1至10月，大陸境內投資者共對全球164國家地區、5365家境外企業進行非金融類直接投資，累計完成投資904.6億美元，較去年同期成長5.9％。

高峰表示，前10個月大陸積極推動「一帶一路」國家投資合作。1至10月，大陸企業對「一帶一路」沿線的56國新增投資，合計114.6億美元，占同期對外投資總額的12.7％。

(旺報 )