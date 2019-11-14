今年前10月大陸對外投資逾900億美元 20:512019/11/14 旺報 賴廷恆 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 大陸商務部表示，今年前10月大陸對外投資逾900億美元。（取自中新網） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 大陸商務部14日發佈資料顯示，今年前10個月，大陸累計對外投資904.6億美元，同比增長5.9％。 14日出席大陸商務部例行新聞發佈會，大陸商務部新聞發言人高峰指出，1至10月，大陸境內投資者共對全球164國家地區、5365家境外企業進行非金融類直接投資，累計完成投資904.6億美元，較去年同期成長5.9％。 高峰表示，前10個月大陸積極推動「一帶一路」國家投資合作。1至10月，大陸企業對「一帶一路」沿線的56國新增投資，合計114.6億美元，占同期對外投資總額的12.7％。 (旺報 ) #大陸 #投資 #美元 #商務部 #一帶一路 也許您會感興趣 推薦閱讀 「一帶一路」中國跆拳道公開賽落幕 陸收穫10金 10:102019/11/10 兩岸 習近平攜一帶一路訪希臘 外媒預期交易案簽約潮 12:462019/11/11 國際 習近平訪希臘 兩國簽16項一帶一路協議 04:102019/11/12 全球財經 陸希共建一帶一路 習讚成果佳 04:102019/11/12 兩岸要聞 專家傳真－大企業與新創公司的婚姻談判 04:102019/11/14 產業特刊 日盛證券再獲國家品牌玉山獎 04:102019/11/14 證券．權證 櫃買業績發表會 下周連發 04:102019/11/14 證券．權證 美公債、美元公司債ETF 搶先機 04:102019/11/14 投資理財 PIMCO：多元債券 打造收益韌性 04:102019/11/14 產業特刊 陸商務部：中日韓已就推動談判提速達成共識 16:272019/11/14 財經 兩岸熱門新聞 影》港男與示威者口角遭數十人圍毆 滿臉是血 - 時政 霸氣港男催淚煙中拿外賣爆紅 日網嗨翻狂P圖 - 兩岸 宵禁傳聞疑雲 港府消息人士：現階段不會 - 兩岸 滬公布亞太地區知識競爭力 台灣排名第10 新疆進步最多 - 兩岸 - 旺報 城大校園遭嚴重破壞 宣布取消全校畢業禮 - 兩岸 - 工商 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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