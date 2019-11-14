近日有一名女大生分享自己與男友睡在同一張床上的趣事，她提到，男友半夜突然開始脫她的衣服，讓她覺得很疑惑「怎麼半夜還有興致？」，沒想到，下一秒對方的舉動讓她哭笑不得，底下網友看到PO文後的反應也十分熱烈。

原PO在Dcard上指出，去年冬天某日，天氣非常冷，原PO一如往常地和男友睡在一起，大約凌晨3點時，男友卻試圖把原PO的衣服給脫掉，這讓她心想，「男友大半夜的怎麼突然這麼有性（興）致？」，怎料，原PO男友下一秒，竟然將脫掉的衣服穿在自己身上，還一邊喊著好冷，甚至還因為衣服太小，把原PO衣服丟到一邊自顧自的氣喊，「吼穿不下啦」。

這舉動讓原PO看傻眼，「別人男友夢話跟行為都這麼可愛，我家怎這樣」。有趣的貼文一出，吸引到眾多網友討論並開始分享自己男友的搞笑事蹟，「你很好了，我被男友肘擊過」、「這個真的有夠好笑」、「我男友是會突然起來把自己衣服脫掉，隔天問我為什麼要脫他衣服」。

(中時電子報)