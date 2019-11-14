三級方程式大賽14日舉行首次排位賽，16號英國車手Jake Hughes以2分06.793秒獲勝。（取自新浪微博＠澳門格蘭披治大賽車MGP）

去年在澳門格蘭披治大賽車發生意外，受重傷的德國女賽車手Sophia Floersch，今年重新挑戰。（取自新浪微博＠澳門格蘭披治大賽車MGP）

澳門體壇年度盛事、第66屆澳門格蘭披治大賽車今天（11月14日）揭幕，今年計有來自33個國家和地區159名選手角逐澳門東望洋賽道。

為期4天的活動中將舉行6項賽事，其中3項為官方國際汽聯世界盃，包括「澳門格蘭披治三級方程式大賽——國際汽聯三級方程式世界盃」、「澳門GT杯——國際汽聯GT世界盃」和「澳門東望洋大賽——國際汽聯房車世界盃」，另外還有「澳門格蘭披治電單車大賽」、「澳門房車盃」和「大灣區GT盃」。

今年的參賽選手中，最令人關注的是去年三級方程式賽事發生「炮彈飛車」意外，受重傷的德國女選手Sophia Floersch，今年奇跡般復出，再戰東望洋賽道；而賽事兩冠王、英國選手Dan Ticktum將爭取三連冠，如果挑戰成功，將刷新全球賽車史紀綠。

今天早上，澳門特區政府社會文化司司長、大賽車組織委員會主席譚俊榮，澳門體育局局長、大賽車組織委員會協調員潘永權以及國際汽聯代表巡視賽道，400多名員警也對賽道及觀眾席進行比賽前的安全檢查。

潘永權表示，從本屆起，東望洋跑道將升級為二級賽道，大賽車組織委員會按國際汽聯的建議，完善賽道、引進新的防撞欄，也首次引入電子旗號，經組委會測試，效果理想。

比賽期間，賽事組委會早上6點封閉跑道，7點30分開始多場練習賽及排位賽，讓車手熟練場地，調整賽車性能。

(旺報 )