天后張惠妹（阿妹）49歲舊愛周立璟2017年爆出和霍啟剛前女友盧恬兒約會，今年9月傳兩人戀情開花結果登記結婚。港媒今(14日)報導，昨周立璟在日本某家飯店和盧恬兒舉行婚宴，現場採森林風裝飾，盧恬兒還換了3、4套禮服，氣氛溫馨浪漫。

唱片業少東周立璟和巴西籍的模特兒Giselle有過一段3年婚姻，也和不少身材姣好的外籍名模傳過緋聞，因此被封為「名模殺手」，但他最廣為人知的是和張惠妹的一段情，2002年兩人分手，當時張惠妹為了將經紀約從周立璟手上拿回，傳男方開價5000萬才肯放阿妹自由身。

2年前周立璟被爆和南華會主席盧潤森女兒盧恬兒交往，兩人被目擊在商場黏TT約會。據《東網》報導，周立璟昨在日本和盧恬兒補請婚宴，盧潤森也出席親自在紅毯上將女兒的手交給周立璟，一對新人在婚禮上笑得十分燦爛，讓不少嘉賓都感染到他倆幸福氛圍。

(中時電子報)