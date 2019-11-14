夏威夷男子衝浪求婚 戒指掉海裡 20:212019/11/14 中時 蔡致仁 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 美國夏威夷男子賈司10日與愛人衝浪時，突然半跪在衝浪板上，拿出戒指求婚。(美聯社) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 一般人都希望能有一場既特別又浪漫的求婚。美國夏威夷一名男子選擇以另類方法向女友求婚，他日前與愛人衝浪時，突然半跪在衝浪板上，拿出求婚戒指，不料在女方點頭答應後，戒指掉進大海裡，令一場原為浪漫的求婚變成驚喜作結。 夏威夷男子賈司與女友奧耶相愛多年，賈司為了求婚花盡心思他預料到戒指可能落水，因此在求婚時準備一枚替代品，真的婚戒則放在岸上，給了女友一場驚喜。 (中時 ) #求婚 #夏威夷 #衝浪 #戒指 也許您會感興趣 推薦閱讀 《時來運轉》主筆室－英超榜首大戰直接影響本季皇座 04:132019/11/10 體育 結紮男打最後一發 製「精」戒指送妻 10:242019/11/10 搜奇 男速食店求婚遭嘲諷 結局神反轉 15:472019/11/10 日常 反其道而行 新人選在「光棍節」結婚 13:172019/11/11 生活 三浦春馬遭爆料 求婚拿反婚戒盒搞烏龍 21:062019/11/11 娛樂 NBA》最乾淨的一場比賽 全場只罰11次 00:052019/11/12 體育 《時來運轉》單場暨場中投注 中華隊力戰韓國 11:252019/11/12 體育 提千元禮盒見家長 女友父怒逼分手 09:572019/11/14 日常 許孟哲黑森林求婚女友 趙孟姿撇「好孕到」 15:562019/11/14 娛樂 獨／許孟哲求婚成功 孫協志曝聞訊當下「有點想哭」 18:152019/11/14 娛樂 國際熱門新聞 校園反送中延燒海外！陸韓學生大打出手 - 國際 秒刪！《環時》曝香港預計周末實施宵禁 - 國際 卡卡！不讓步 美中貿易談判陷僵局 - 國際 世界糖尿病日 這個米食大國興起無米運動 - 國際 翁山蘇姬拒絕譴責「滅族」暴行 受國際法制裁 - 國際 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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