一般人都希望能有一場既特別又浪漫的求婚。美國夏威夷一名男子選擇以另類方法向女友求婚，他日前與愛人衝浪時，突然半跪在衝浪板上，拿出求婚戒指，不料在女方點頭答應後，戒指掉進大海裡，令一場原為浪漫的求婚變成驚喜作結。

夏威夷男子賈司與女友奧耶相愛多年，賈司為了求婚花盡心思他預料到戒指可能落水，因此在求婚時準備一枚替代品，真的婚戒則放在岸上，給了女友一場驚喜。

(中時 )