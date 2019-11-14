效力老牌甲組成棒勁旅合庫隊的吳昇峰，其實老早就被交待要對美國隊先發，但總教練洪一中沒說，他也就守口如瓶。今（14）日中華隊到東京巨蛋球場練球，洪總終於對外宣布，吳昇峰如釋重負表示：「終於輪到我了。」這場比賽他準備已久，能否打敗老美就看明天了。

吳昇峰說，世界12強賽已近尾聲，明天擔任先發投手，接下來不會再出場。這是他在本屆賽會第一次、也是最後一次出賽。他慨然表示，既然只有這次機會，那就全力一搏，「命只有一條，要死也要死在投手丘上，能撐得愈久愈好。」他自我設定的目標是至少要投完5局。

談到對手美國隊的情況，吳昇峰說，對方真的很強，陣中有6名美職小聯盟百大新秀，明天投的球只要位置稍微偏高就會挨打，因此先決條件就是盡量把球路壓低。

吳昇峰又說：「我不像中華隊雙王牌（江少慶、張奕）那樣突出，但我和他倆的球路性質不同 ，我會用自己的方式在場上應付對方。」想到明天的比賽， 其實他並不會興奮，也不會緊張，只是想完成一場好的比賽。

(中時電子報)