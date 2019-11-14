由於堅持購買俄羅斯防空系統，因此土耳其被取消F-35戰機合作生產計畫，但是此事也留下遺患，土耳其也是F-35的零件供應商，一但短缺，勢必影響F-35生產進度。現在美國國防部已經找到替代供應商，可替補土耳其負責的十幾個零部件。

防衛新聞(Defense News)報導，就在美國總統川普週三於白宮會見土耳其總統艾爾段的同時，五角大廈的F-35計劃執行官在國會作證說，土耳其的零件供應時間最快在2020年3月之前結束，洛馬公司和普惠公司在尋找替代供應商方面，取得了「驚人的進步」。

F-35計劃執行官艾瑞克·菲克中將（Eric Fick）說：「我們從一年多前就開始物色替代供應商，表現低調不動聲色，為所有零件尋找替代來源。不過有還需要簡化一些零件才行，因此在機身段，必須減輕11個零件才能實現F-35的全速生產。至於發動機，集成式葉片轉子也需要替代供應商。」

儘管如此，但是替代供應商接替還需要時間，所以在2020年3月的截止日期之前，仍必須向土耳其接收以前訂購的零件。而且五角大廈也不希望同一時間出現雙重生產零件商，這樣比較節省成本。

美國國防部副部長羅德（Ellen Lord）向眾議院議員諾克羅斯（Donald Norcross）確認，土耳其退出該計劃，不會造成F-35的生產延誤。

土耳其也做相應準備，艾爾段安今年夏天參加俄羅斯航空展，並表示有興趣「35換35」，購買俄羅斯Su-35戰鬥機，代替F-35。

川普尚未決定是否對購買S-400的土耳其，實施國會制裁。

(中時電子報)