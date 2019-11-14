南投縣議員莊文斌已經擔任8屆縣議員，2018年選舉吊車尾當選連任；不過，由於他的胞兄涉嫌在選舉前，以每票500元向選民行賄，檢方提起當選無效之訴。南投地院2019年7月審結，判決莊文斌當選無效，他當時強調賄選跟他無關，覺得非常冤枉，並提出上訴，不過台中高分院近日已經駁回他的上訴，也就是說，莊文斌當選無效，後續將由游宏達遞補。由於莊文斌手機關機，因此無從得知他的相關回應。

(中時 )