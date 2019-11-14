莊文斌縣議員當選無效確定 中斷8連霸紀錄 20:532019/11/14 中時 張晉銘 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 莊文斌。（報系資料照） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 南投縣議員莊文斌已經擔任8屆縣議員，2018年選舉吊車尾當選連任；不過，由於他的胞兄涉嫌在選舉前，以每票500元向選民行賄，檢方提起當選無效之訴。南投地院2019年7月審結，判決莊文斌當選無效，他當時強調賄選跟他無關，覺得非常冤枉，並提出上訴，不過台中高分院近日已經駁回他的上訴，也就是說，莊文斌當選無效，後續將由游宏達遞補。由於莊文斌手機關機，因此無從得知他的相關回應。 (中時 ) #當選 #文斌 #縣議員 #上訴 #選舉 也許您會感興趣 推薦閱讀 性愛趴大玩「姊妹丼」 男上訴隔天死亡 14:342019/11/10 社會 獨)魏應充15日發監執行 將提再審與非常上訴 15:462019/11/11 社會 得知無罪開心比YA 張琍敏希望陳菊不要上訴 17:312019/11/11 社會 退警抗議太陽花國賠 北院：未定讞當事人可上訴 13:562019/11/12 社會 太陽花國賠案是否上訴 柯：怕不上訴未來成判例 16:542019/11/12 政治 《翻爆晚間精選》太陽花國賠案 柯：怕不上訴成判例 17:392019/11/12 政治 草屯壘球運動興盛卻無球場 縣議員籲縣府著手規劃 20:322019/11/12 生活 回歸司法上訴 柯P別算計 04:102019/11/13 社會新聞 因應2020總統大選 Google宣布11／15起暫停接受政治廣告 15:452019/11/13 科技 許櫻萍遞補苗縣議員 縣長親頒當選證書 14:062019/11/14 政治 社會熱門新聞 少女帶男友回家嚐禁果 阿公聽到呻吟聲開門氣炸 - 社會 22歲男手機充電突爆炸 秒燒成焦屍 - 社會 不能白幹！ 渣男性侵弱智少女還要拿錢 - 社會 撿屍2次「醒來還想要」 軍人下場慘 - 社會 屏東2月女嬰悶死案 警方排除「哥哥壓死妹妹」 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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