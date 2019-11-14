世新大學新聞學系、小世界周報昨（13日）舉辦「找回自己的母語」公民論壇，邀請新住民二代、學者代表等探討新課綱可能對台灣社會帶來的改變。（主辦單位提供／葉書宏新北傳真）

世新大學新聞學系、小世界周報昨（13日）舉辦「找回自己的母語」公民論壇，邀請新住民二代、學者代表等，針對108課綱將7國東南亞語言列入國小必選及國高中選修的相關議題進行討論，探討新課綱可能對台灣社會帶來的改變。

論壇邀請桃園市東安國小校長黃木姻、台北教育大學教育經營與管理學系教授張芳全、東南亞裔新住民第二代何景榮、新課綱課審委員唯一新二代劉千萍等作為與談人，讓論壇能更加深入研究新住民語入課綱的議題。

對於課綱開放全校選修，黃木姻表示，新住民語言的加入，絕對不是為了要增加小孩子的壓力，而是增加他們的選項。課程綱要有四個基本理念，第一是能夠接納、認同新住民族群；第二是能夠提升多元文化素；第三是培養孩子們的跨文化行動力、最後是希望大家都有機會能夠去擴展國際視野。所以開放國小必選是十分符合課綱要求的。

張芳全卻認為社會強調要多元，可是家長還是對小孩子的學習成績是否優異更加注重，他們擔心東南亞語言納入課綱會影響孩子其他科目的學習。張芳全用他對國一學生學習成就的實證研究舉例，東南亞語言的教授不光會讓學生在國語、英語、數學等學科上學習能力變差，也不能給他們帶來幸福感。應當重新思考這個語言政策。

何景榮反駁，從小講雙語不會影響到學科成績，當兩種語言在腦中不斷翻譯，孩子的語言會變得更精粹，你的中文表達能力會變得更好，因此，母語不會讓你之後學習的語言變差，也不可能影響其他學科的學習。

在直播教學方面，張芳全指出，語言學習應該是面對面的，對於偏鄉地區的人來說只能是聊勝於無，沒有與老師在學習過程上應有的互動，學生之間的情誼也比較單薄，還不如現場的互動學習。

然而黃木姻卻與張芳全其持不同的觀點。她強調遠距離直播教學已經執行了三年。直播能讓老師和學生直接對話，也能藉由遠端的學伴陪同學習，一起分享和操作。黃木姻說，直播不是新住民原創的，只是用來滿足對孩子們的教學，這沒有什麼問題。

談到對新課綱的期望，劉千萍指出，不止語言課綱，她更希望從不同課綱裡去實現學生的媒體識讀、文化觀和全球視野。她想要促進孩子對台灣的認識，對這個世界的認識。希望他們可以去平等看待鄰近的國家，真正擁有全球觀，而不是僅限於歐洲。

黃木姻也強調，「我們一直在給新住民的孩子一個標籤。」應當讓更多老師、學生及家長，知道用什麼樣的眼界來思考未來，做選擇時不再戴著有色眼鏡，有更多的接納甚至欣賞，一起學習。給孩子這樣的訊息，他們便會去關注，擁有更廣闊的眼界。

(中時 )