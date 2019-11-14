三立美女主播林楚茵傳出將名列民進黨不分區立委，她昔日同事、名嘴陳揮文今(14日)在廣播節目中談起此事，透露林楚茵是他多年沒見的好朋友，除了大方恭喜林楚茵外，也忍不住回顧起歷年民進黨不分區立委名單，質疑為何民進黨都在政論節目裡面找不分區立委呢？

陳揮文在廣播節目中恭喜老友林楚茵列不分區立委，稱對方以前是政治記者，後來到電視台當主播、主持人多年，但他說著說著，突然開始強調與林楚茵、徐國勇沒有任何恩怨，為什麼呢？

因為陳揮文接著開始分析民進黨歷屆不分區立委名單，2016年民進黨不分區名單是三立的徐國勇、2020年民進黨不分區名單又是三立的，令他忍不住質疑：「那你民進黨為何要到政論節目中去找不分區立委？為什麼？」

陳揮文再度強調與這兩人無個人恩怨，接著質疑NCC新規定要求政論節目來賓要藍綠平衡完全劃錯重點，「人家政論節目主持人都去當不分區立委了！你這個就是只見秋毫，不見輿薪啊。」

(中時電子報)