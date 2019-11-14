林志玲與日本老公AKIRA在本周日（17日）在台南第一美術館舉辦婚禮，14日曝光喜餅內容，除了夫妻洋溢幸福的合照外，林志玲也親筆寫下：「我們結婚了，執子之手與子偕老，希望每個相信愛情的你和妳，都能擁有屬於自己的幸福」。不只如此，她的父親林繁男也誠意十足，親自手寫喜帖，「誠摯邀情您來和我們愛的抱抱，讓希望和幸福無限延伸」，為女兒婚禮卯足全力。

林繁男獨家回應本報記者，他表示因為女兒林志玲喜歡有誠意的形式，也謙虛說，「我這個老爸小能力還有一點用，用幾個白天、晚上寫完」，他補充比起印刷品，林志玲相信親自手寫的喜帖，會讓收到的賓客好好保存，也鼓勵有結婚打算的年輕朋友用如此「純真美好」的方式，讓人留下深刻印象。

外傳林志玲當日下午會依循傳統台灣禮俗進行儀式，記者詢問能否透露相關習俗，他則開心地說：「什麼古禮我都不太懂，我當天拭目以待！」反倒是他則很肯定日本親家對台灣的傳統禮俗相當尊重及配合。

對於林志玲開首例、租借南美館作為婚宴場地，林繁男樂觀其成，他說：「白天展覽、晚上開放租借，讓大眾可以感受美好生活的話多好！像是多倫多的美術館早就這樣做，只要把規則講清楚，不但可以讓政府增加收入，也可體驗藝術、建築的美好。」他補充自己一般來說很少發言評論，不過這次大讚「美術館婚宴」，同時樂見未來有越來越多新人能到美術館完成終生大事。

(中時 )