民進黨不分區名單歷經馬拉松式討論，最後由蔡英文總統出面，在官邸「喬」出名單，一路霸氣十足的行政院長蘇貞昌卻吃了「敗仗」，原本力挺的原住民主播洪簡廷卉摔出名單，取而代之的是原排定第五的不分區立委吳玉琴；此外，「卡游」不成，前行政院長游錫堃反倒從第八名升了一名；英系可說是大獲全勝。

黨主席卓榮泰也預計晚間親自召開記者會對外說明。

中執委立委鄭運鵬會後表示，民進黨的這份不分區名單，算是兼具保障立法資深運作戰力，和社會專業領域，以及指標性地整合部分他黨光譜的整合，如果加上這段時間以來的一些運作訊息，表示中央黨部的確盡力排除可能的負面因素。「真的要我打分數，可以有80分」。

中執委林耀文也說，這份名單很不錯，對於政黨票的爭取很有信心。

最後中執會通過的名單，原排定第十三名的現任立委莊瑞雄，因為提前為第十名，確定進入「非常安全名單」，隨後也宣布轉任不分區；至於英系力挺的現任不分區立委施義芳也從原第十五名往前至第十三名。

(中時 )