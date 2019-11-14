全球約有4.25億人飽受糖尿病所苦，它的併發症包含心血管疾病、中風、失明，甚至需要截肢。米飯與糖尿病有關的說法，讓全球第三大稻米消費國印尼愈來愈多人改掉以米飯為主食的習慣，投入印尼這個全球第3大稻米消費國正興起的「無米運動」。

11月14日是聯合國世界糖尿病日。印尼2.6億人口中，糖尿病患達2000萬，糖尿病儼然成為印尼第三大致命殺手。印尼炒飯到處都在賣，很受印尼人歡迎，要戒掉以米飯為主食的習慣並不容易。

根據專家表示，米飯富含纖維和重要維他命成分，但過度仰賴精緻白米的飲食失衡，造成血糖升高，這與糖尿病和胰島素阻抗成為全球盛行的疾病有關。

於是許多人選擇放棄米飯，改吃更多蔬菜、肉類和堅果的原因。儘管官方沒有統計數字，但愈來愈多的印尼人投入「無米」運動。

社群媒體推動的無米運動，獲得文化城市日惹等地方政府的支持，日惹去年發起一項運動，遊說民眾每週至少一天不吃米飯。

(中時 )