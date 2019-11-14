民進黨不分區名單稍早出爐，原屏東第二選區立委參選人莊瑞雄確定列入不分區第10名，對此，莊瑞雄晚間透過辦公室發布新聞稿表示，民進黨面對屏東選區整併，為實現一席都不少的承諾，也為2020總統大選，本人配合黨中央的佈局，接受黨內協調列入不分區立委。

莊瑞雄聲明稿指出，民主進步黨為了對屏東選區整併、一席都不能少的承諾，也為了2020總統大選，本人配合黨中央的布局，接受黨內協調列入不分區立委。

屏東是我的故鄉、是我的根、是養育我的所在，也是小英總統的故鄉，屏東鄉親提攜我的恩情我永遠不會忘記。

尤其跟我一起打拚的夥伴、各後援會，瑞雄轉戰，不代表放棄，而是我們的責任更重大。

代表屏東這一席不分區立委的我，將會擔起全屏東的服務，無論屏南屏北，只要需要莊瑞雄，莊瑞雄就為屏東服務。原有服務處及每周固定親自服務，今後照常運作。

我願意做出艱難的決定，是為守住總統的故鄉，守護台灣，對跟我一起打拚的夥伴，我們的轉戰不休息，繼續努力，共同打贏大選。

先前傳出已將戶籍遷到屏東第2選區的立委蘇震清，是否接替莊留下來的遺缺參選備受矚目，記者稍早致電蘇震清手機，由蘇的助理代為接聽，稱蘇正在會議中，稍晚再回電，暫時無法取得蘇震清的回應。

(中時 )