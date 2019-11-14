俄羅斯國防部旗下「紅星」（Zvezda）電視台今天報導，俄羅斯已著手在敘利亞東北部卡米什利市的一座民用機場興建直升機基地，距美國自敘國北部撤軍不到一個月。

根據報導，卡米什利市（Qamishli）的直升機基地有「鎧甲」（Pantsir）地對空飛彈系統防衛，目前已部署2架「米-35」（Mi-35）攻擊直升機和1架「米-8」（Mi-8）軍用運輸直升機，後續將有更多直升機進駐。

報導播出了俄國憲兵護衛基地以及攻擊直升機飛抵基地的影片，畫面並出現了裝甲車、直升機地勤人員、氣象站和一個小型手術室。

若報導屬實，則俄軍此一部署行動距美國自敘利亞北部撤軍還不到一個月。

紅星電視台記者林姆紐夫（Pavel Remnev）指出：「這是敘利亞北部首度出現俄羅斯軍用直升機…這是歷史性的一刻。從今天起，我們的航空部隊將持續在卡米什利市的機場執行任務。」

(中央社)