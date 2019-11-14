「喵星人」在貓奴心目中是善體人意的療癒好伙伴，但是在饕客眼裡，卻是一道美味佳餚。大陸警方最近截獲一輛從廣東載往海南的貨車，載有約300隻的貓咪，除了有30多隻因不堪長途運輸已經死亡外，剩下貓咪都已獲得妥善安置，警方說，這些貓差點就進了人們的肚子裡。

大陸《上游新聞》報導，海南小動物保護協會官方微信公眾號發佈消息稱，當地派出所在路口檢查過往車輛時，工作人員發現一台行蹤怪異的貨車，攔截下檢查後發現裡面用籠子裝滿貓咪，司機無法出示檢疫證明。

警方發現，貨車空間狹小，運輸的貓數量過多，司機把籠子不斷堆積起來，裝載的木籠子也已超出容納量。由於這輛車非法超載運輸，當場將司機依法查處，並扣押車上的貓。

這些貓群獲救時脫水嚴重，處於極度驚恐狀態。（圖取自《上游新聞》/海南小動物保護協會）

海南小動物保護協會指出，他們發現貓群脫水嚴重，並且處於極度驚恐狀態。裡面不少貓是流浪貓，也有很多是戴有項圈的家貓。由於需要被救治的貓數量較多，海南益保寵物組織和海南眾善關愛小動物協會一同參與了救援，發佈資訊以及分流救助。

據瞭解，這批非法運輸的貓咪進入海南，會被當地餐飲行業、個人收購進入到餐桌。除了「吃貓肉」行徑令人髮指，這些貓肉沒有任何檢疫合格證明，被吃下肚，後果不堪設想。

目前工作人員給每一隻貓都建立了檔案，很多市民也自發拿身份證影本來領養，這些劫後餘生的270餘隻貓已經全部通過分流的形式得到救治和領養。

(中時電子報)