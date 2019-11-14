中華隊今（14）日到東京巨蛋球場練球，表現亮眼的旅日投手張奕也隨隊加入練球，他表示：「在中華隊任務已經全部結束，確定開始休息，今年真是很特別的一年，收穫看來很不錯。」

談到為中華隊贏得對戰委內瑞拉隊與韓國隊兩場比賽的勝利後，張奕說，「關心我的人突然變多了，走到哪裡都覺得受到注目，這是以前所沒有的滋味。」不過他強調會保持平常心，也不會被成名沖昏頭，還是正常做自己該做的事。

12日對韓國隊投6.2局無失分，張奕仔細分析投球內容後覺得不甚滿意，應該可以表現得更好。雖然在這次賽會為中華隊立下汗馬功勞，但他並不會因此而自滿、驕傲。至於接下來對美國、澳洲隊的比賽，由於任務已經全部結束，只能在場邊當啦啦隊了。

張奕又說，明年歐力士猛牛隊的春訓他應該會從一軍出發，爭取列入先發輪值，他會全力為此事做足準備工作。日本媒體記者認為，他在這次賽會的優異表現，一定會受到球團重視，這一點毋庸置疑。

此外，昨天是球隊休兵日，張奕特別跟家人一起吃飯，並且幫媽媽曾惠美的朋友簽名，渡過愉快的一天。

(中時電子報)