新北市智光商工與民間企業簽訂產學合作，共同發展社區終身學習平台及樂齡中心。（智光商工提供／葉書宏新北傳真）

新北市智光商工與民間企業簽訂產學合作，共同發展社區終身學習平台及樂齡中心。（智光商工提供／葉書宏新北傳真）

面對少子化、高齡化、城鄉人口結構變遷及家庭結構改變等衝擊，新北市智光商工與民間企業簽訂產學合作，共同發展社區終身學習平台及樂齡中心，充分發揮教育資源與民間企業共同合作，為學校引入更多產業資源，與社區共同發展學習平台，並落實政府推動終身教育發展與設置樂齡中心之重要施政目標。

台灣因少子化衝擊許多學校經營面臨挑戰，產學合作案受到新北市政府教育局的高度重視，鄰近的永和民權社區發展協會邱秀蘭理事長，以及產業界及學術界相關代表，皆受邀前來共同出席智光商工產學推廣教育合作簽約儀式，顯示新北市政府長期支持推動產學合作計畫決心。

合作案是由智光商工校長陳炳輝與民間光啟健康企業共同發起推動「產學推廣教育與設置樂齡學習」，此合作案主要是針對新北地區居民，提供終身學習與樂齡學習計畫，利用校園既有教學資源來推動社區里民終身學習，既能因應少子化與高齡化現況降低衝擊之外，進而促進在地化社區學習管道，善盡學校社會責任。

智光商工位於新北市永和區創立於1965年，由已故董事長南亭大師籌創，為紀念自己的師父鎮江焦山智光大師，定校名為「智光」。陳炳輝表示，由於是佛教辦學，以菩提樹為校樹，在校徽中更融入法輪及菩提樹葉，除了弘傳正道外，更要培育人才、服務社會。計畫為順利推展，也須歸功於賢度董事長的大力支持，促成推動並建立新北永和地區社區樂齡終身學習教育中心，提高社區更多學習的管道。

校方與產業代表光啟健康企業進行合作，光啟公司執行長陳建枋表示，將全力與智光商工推動各項終身學習的課程，協助市民與年長者提供樂齡健康生活，接軌學校師生與社區長者進行多方交流，「青銀世代動起來」開啟「長青時尚」新生活，青銀共學讓長者提高社會參與度，活躍老化也是該公司與智光商工學校發展產學合作平台的共同目標。

(中時 )