世界排名第二的台灣羽球好手周天成，今天在香港羽球公開賽險些陰溝翻船，面對世界排名25的印度選手凱許亞普（Parupalli Kashyap）打來格外綁手綁腳，幸好在第二局尾聲及時穩住陣腳，躲過對方3個賽末點之後，經過1小時3局激戰12比21、23比21、21比10，逆襲進八強，同時還拿下對戰4連勝。

開賽後周天成就似乎不在狀況內，12比15的時候被對方連拿7分，首局迅速潰敗；次局，周天成依舊是一路落後苦追，凱許亞普率先取得20比17的3個賽末點優勢，此時周天成突然甦醒過來，連追3分扳平比數，並且打得對手陣腳大亂，小天23比21拿下第二局。

比賽來到決勝局，周天成士氣大振，6比4領先時發動8比0攻勢，一舉將差距擴大至10分，奠定了勝利基礎。

雙方從2011年就留下交手紀錄，凱許亞普拿下對戰前兩次勝利，但都是經過三局大戰，2015年交手兩次周天成皆以直落二輕鬆獲勝，接下來雙方超過3年時間不曾碰頭，直至今年1月的泰國公開賽才再次對決，周天成以秋風掃落葉之姿勝出，沒想到時隔10個月，周天成差點就敗在凱許亞普的拍下，吹起了警訊。

(中時電子報)