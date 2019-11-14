緬甸領袖諾貝爾和平獎得主翁山蘇姬於13日遭「羅興亞人與拉丁美洲人」人權組織起訴，因其拒絕譴責2017年緬甸軍方殘暴鎮壓伊斯蘭教的少數族裔羅興亞人（Rohingya）之事件。該案件依國際法在阿根廷被受理，起訴包括翁山蘇姬以及武裝部隊總司令敏昂來（Min Aung Hlaing）等緬甸軍政領袖。

「羅興亞人與拉丁美洲人」人權組織以「普遍管轄權」在阿根廷對包括緬甸實際領袖翁山蘇姬在內的緬甸軍政領袖提出告訴。依據國際法「普遍管轄權」原則，即無論被控罪者的國籍、居住國，即使該罪行是在起訴國領土之外犯下的，該國也可以對該者行使刑事審判。

2017年羅興亞人向緬甸軍方發動連串襲擊，緬甸軍方以血腥手段鎮壓羅興亞人，燒毀無數村莊，導致近70萬羅興亞人逃離所屬聚居地，湧入孟加拉國，被迫成為難民。該事件備受國際媒體的關注，聯合國更譴責該行為「種族大屠殺」，但有「民主女神」之稱的翁山蘇姬卻對羅興亞人事件袖手旁觀，外界一度指責其對惡劣人權狀況置之不理。

緬甸英國羅興亞組織英國（BROUK）主席敦欽（Tun Khin）表示，「數十年來，緬甸當局試圖將我們限制在猶太人隔離區，迫使我們逃離祖國，從而徹底摧毀了我們。」曾擔任聯合國緬甸人權問題特別報告員的律師奧吉爾（Tomas Ojea）控訴，「曾親眼目睹羅興亞人的苦難」、「現在是時候伸張正義了」。

(中時 )