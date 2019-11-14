國民黨不分區立委名單昨公布，除黨主席吳敦義列入第十名的安全名單內惹議，其餘名單也被外界認為缺少年輕代表等。本報對此舉辦網路投票「請問，你覺得國民黨不分區名單是否應重新調整？」截稿為止，居然高達95.98%的網友都投「是」。

本報所作的網路投票「請問，你覺得國民黨不分區名單是否應重新調整？」至截稿為止，已有6千多人投票，6560人都投「是」，高達95.98%；也有285人投「否」，佔3.44%；40人則表示不知道/無意見，佔0.59%。

國民黨昨公布的不分區名單，除黨主席吳敦義列入第十名的安全名單內惹議，其餘名單也被外界批為缺少年輕代表、看不出對國民黨有何貢獻、是吳的「感恩名單」等，部分黨內青壯派北市議員如羅智強、徐弘庭、游淑慧也到黨中央靜坐抗議，要求重新調整這份名單。然而也有人力挺吳敦義，讓吳感動得與支持者抱頭痛哭。

(中時電子報)