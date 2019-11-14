張惠妹（阿妹）49歲前男友周立璟，2017年爆出和霍啟剛前女友盧恬兒約會，今年9月傳兩人戀情開花結果登記結婚。據港媒今（14日）報導，周立璟昨在日本某家飯店和盧恬兒舉行婚宴，現場採森林風裝飾，盧恬兒還換了3、4套禮服，氣氛溫馨浪漫。

據《東網》報導，周立璟昨在日本和盧恬兒補請婚宴，盧潤森也出席親自在紅毯上將女兒的手交給周立璟，不少嘉賓都感染到現場幸福氛圍。

(中時 )