張惠妹前男友日本完婚！ 周立璟迎娶霍啟剛舊愛 21:202019/11/14 中時 尤嬿妮 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 張惠妹（阿妹）49歲前男友周立璟，2017年爆出和霍啟剛前女友盧恬兒約會，今年9月傳兩人戀情開花結果登記結婚。據港媒今（14日）報導，周立璟昨在日本某家飯店和盧恬兒舉行婚宴，現場採森林風裝飾，盧恬兒還換了3、4套禮服，氣氛溫馨浪漫。 據《東網》報導，周立璟昨在日本和盧恬兒補請婚宴，盧潤森也出席親自在紅毯上將女兒的手交給周立璟，不少嘉賓都感染到現場幸福氛圍。 (中時 ) #周立璟 #日本 #報導 #婚宴 #現場 也許您會感興趣 推薦閱讀 空姐嬌妻婚紗超甜美 哈孝遠曝12月婚宴進度 20:222019/11/11 娛樂 台日服務業 交流前進新南向 04:102019/11/12 企業經營 非洲婚宴吃什麼？菜一上桌網驚呆 08:402019/11/12 搜奇 「學姐」大街激吻花美男記者 共住民宿戀情曝光！ 08:542019/11/12 政治 不滿戀情遭汙名 學姐黃瀞瑩考慮提告 14:462019/11/12 社會 學姐黃瀞瑩捲入三角戀 男友回應了 21:092019/11/13 生活 兩岸史話－利誘台人切斷臍帶 更改姓名 04:092019/11/14 兩岸藝文 南美館確認與林志玲簽約 17日傍晚5時進行世紀婚宴 13:182019/11/14 娛樂 日本人超愛漢堡排？內行人：超省 19:502019/11/14 日常 曾向張惠妹討5千萬 「名模殺手」周立璟迎娶霍啟剛舊愛 20:182019/11/14 娛樂 娛樂熱門新聞 三立女主播林楚茵列DPP不分區 陳揮文揭玄機！ - 娛樂 美女主播嫁議員3年離婚 落淚吐心聲「活得像乞丐」 - 娛樂 獨／許孟哲求婚成功 孫協志曝聞訊當下「有點想哭」 - 娛樂 不只孫鵬、屈中恆請辭！《國光》又一人掰了主持棒 - 娛樂 林志玲喜餅曝光！木盒「刻愛」設計超用心 - 娛樂 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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